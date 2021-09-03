Владивосток, 3 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Пациентам, заболевшим COVID-19, и гражданам с подозрением на данное заболевание выделено около 220 тыс. коек по всей России. Об этом сообщил журналистам 3 сентября первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Фисенко уточнил, что в 2020 году на пике заболеваемости COVID-19 в стране было развёрнуто 250 тыс. коек, но их количество меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации. По данным Фисенко, на сегодняшний день в стране свободны около 25% от общего числа коечного фонда.

Также Фисенко отметил, что из общего числа пациентов, госпитализированных с выявленным заражением коронавирусом, около пяти тыс. человек находятся в отделении реанимации.

Ранее ИА REGNUM сообщил, что в Минздраве РФ не поддерживают отмену масочного режима в стране.