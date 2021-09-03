Красноярск, 3 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Красноярские полицейские задержали двух ранее судимых жителей Березовского района, подозреваемых в серии ограблений пожилых женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

PublicDomainPictures Грабитель

За последние две недели в Красноярске был совершён ряд грабежей. Во всех случаях потерпевшими становились женщины в возрасте от 60 до 86 лет.

По данным ведомства, злоумышленники поджидали женщин около дома или заходили с ними в подъезды. Они отбирали у пенсионерок сумки, кошельки и ценные вещи, а затем убегали.

Стражи порядка установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления 31-летний и 36-летний жители посёлка Березовка.

Задержанные дали признательные показания. Они рассказали, что тратили похищенные деньги на спиртное. Установлена причастность мужчин к восьми нападениям на пенсионерок. По каждому факту возбуждены уголовные дела.

Грабители задержаны, расследование продолжается.

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