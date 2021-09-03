Кызыл, 3 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Власти Тувы объявили о поэтапном снятии ограничительных мер, введённых из-за угрозы коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по предложению главного санврача республики, частично возобновлена работа ряда организаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

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В частности, при условии соблюдения мер профилактики смогут открыться бассейны, автошколы, фитнес-клубы, салоны красоты, парикмахерские, базы отдыха. При этом объекты ограничили по максимальной наполняемости не более 25−50% от мощности.

Кроме того, возобновит работу Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола и кинотеатр «Найырал» при условии заполняемости не более 25%.

«Обязательное условие на объектах, возобновивших деятельность — соблюдение запрета на проведение любых массовых мероприятий, независимо от цели и места проведения», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике ввели послабления для заведений общепита. Кафе и столовым разрешено работать в дневное время с заполняемостью до 25%. Если владелец заведения сможет обеспечить вакцинацию всех сотрудников, разрешённый уровень заполняемости может вырасти до 50%.