Владивосток, 3 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. На площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке власти Хабаровского края заключили меморандум о трехстороннем сотрудничестве с компанией «ОПЕКА-ГРУПП» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики по реализации ряда социальных проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пожилые женщины

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Речь идёт о создании Центра активного долголетия для пожилых и инвалидов.

«Организация круглосуточного ухода за престарелыми людьми с обеспечением их круглосуточного проживания — один из основных видов деятельности компании «ОПЕКА-ГРУПП». Данный меморандум заключен для достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития Хабаровского края, реализации мер, направленных на повышение уровня и качества жизни пожилых граждан», — прокомментировал подписание меморандума зампредседателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в здравоохранении Колымы и в целом ДФО.