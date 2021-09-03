Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Власти Бурятии на помощь пострадавшим и мероприятия по ликвидации последствий паводков 270 млн рублей. Всего на утро 3 сентября в республике подтоплено 114 домов и более 600 участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Паводок в Бурятии

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По словам главы региона Алексея Цыденова, всем попавшим под затопление выплатят компенсацию в размере от 10 до 100 тыс. рублей. Погибший урожай будет компенсирован борщевым набором, жителям сёл также помогут дровами.

«Ситуация непростая, все-таки 114 домов, в которых вода вышла выше уровня пола, это много. Здесь людям в том числе требуется и дополнительная помощь, физическая, волонтерская, поскольку на участках много грязи, ила», — отметил он.

В настоящее время республика обходится собственными силами, введён режим ЧС регионального характера. Но глава отметил, что они будут обращаться за поддержкой на федеральный уровень.

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