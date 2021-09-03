Шерегеш, Кемеровская область, 3 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума, заключил соглашение о развитии туристических объектов в Шерегеше. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Kemoblast.ru «Шаман» на зимнем курорте в Шерегеше, Кемеровская область

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Документ подписан с ООО «ОК «Сибшахтострой». Подписи поставили Сергей Цивилёв и генеральный директор компании Константин Ивушкин.

«Шерегеш активно развивается, он уже вошёл в топ горнолыжных курортов России, зимой его посетило свыше двух миллионов туристов. Теперь у нас две задачи: сделать его круглогодичным и выйти на мировой уровень, занять достойное место в рейтинге мировых курортов. Реализация заключённого сегодня соглашения позволит привлечь для развития Шерегеша 2 миллиарда 138,2 миллиона рублей дополнительного финансирования, будет способствовать созданию 173 новых рабочих мест», — прокомментировал глава региона.

Уточняется, что в рамках соглашения будут реализованы инвестиционные проекты по организации и развитию транспортной канатной дороги, а также сервисной и развлекательной зоны. Кроме того, планируется строительство гостиницы на 120 номеров с бассейном и СПА-комплексом.