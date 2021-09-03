Владивосток, 3 сентября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Российские абитуриенты в 2021 году проявили больший интерес к строительным специальностям, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе лекции-экскурсии, прочитанной в Ульяновске и показанной 3 сентября на марафоне «Новое Знание» во Владивостоке.

Government.ru Вице-премьер России Марат Хуснуллин

Следите за развитием событий в трансляции: «Восточный экономический форум – 2021: все новости»

«Я в этом году разговаривал с ректором МГСУ (Московский государственный строительный университет — ред.)… Набор очень большой, народ пошел на стройку. Нужно же идти в ту профессию, у которой есть большая перспектива», — сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, у строительной отрасли большое будущее, ей предстоит меняться и реформироваться с учётом современных тенденций, а молодым специалистам потребуется применять разнообразные знания, включая «экономические и цифровые».

Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли России составляет 1,5−2 млн человек. В качестве решения проблемы он предлагал привлечь к работе на стройках не менее пяти миллионов трудовых мигрантов.