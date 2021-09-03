Москва, 3 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллиардный иск Минобороны РФ к Объединённой авиастроительной корпорации, которая входит в дивизион госкорпорации «Ростех». Сумма претензий превышает 10,7 млрд рублей. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны РФ

Иск от министерства к ПАО, созданному в 2006 году для сбора под единое управление крупных российских самолётостроительных активов, был подан 1 сентября 2021 года. Сумма заявленных требований — 10 744 864 369,2 рубля. Детали пока не сообщались.

Напомним, это не первый финансовый спор между сторонами, но большинство дел слушаются в закрытом режиме, так как содержат данные под грифом «Секретно». Например, на 20 сентября 2021 года назначено заседание по иску Минобороны к ПАО «о взыскании 5 867 863,82 рубля». А в феврале 2021 года министерство проиграло дело о взыскании 1,4 млн рублей.

Претензии к ОАК есть и у МВД РФ. Дело «о взыскании 70 082 500 рублей» рассмотрят 13 сентября 2021 года.

23 сентября в апелляционной инстанции заслушают попытку Минпромторга РФ оспорить отказное решение о взыскании «пени в размере 37 364 524 рублей 54 копеек».