Кызыл, 3 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего с начала года в республике подтверждено 10,3 тыс. случаев.

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Лидерами по приросту стали город Кызыл и Чаа-Хольский район, где зарегистрировано 24 и 12 новых носителей. Также диагноз подтвердился у жителей Улуг-Хемского, Барун-Хемчикского, Кызылского и других районов.

«Из 64 заболевших мужчин — 25, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 15, от 18 до 49 лет — 34, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 6», — отметили в минздраве.

В стационарах в настоящее время лечатся 372 больных с COVID-19, 17 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находится 333 носителя. Занятость коечного фонда опустилась ниже 50%.