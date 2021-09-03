Новосибирск, 3 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступила первая партия противогриппозной вакцины «Ультрикс» для иммунизации детского и взрослого населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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«Вакцины, созданные для применения осенью 2021 года, содержат обновлённые штаммы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что из-за отсутствия контакта новосибирцев с вирусом гриппа в прошлом году, порог популяционного иммунитета к данному заболеванию снижен. Планируется вакцинировать не менее 60% населения области.