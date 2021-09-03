Сочи, Краснодарский край, 3 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Блогер Данил Мясников, прокатившийся по городу, предварительно примотавшись скотчем к крыше автомобиля, был арестован судом в Сочи. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая 2». Реж. Александр Давыдов. 1987. СССР Под арестом

Видеоролик, где был запечатлён молодой человек, примотанный к крыше двигавшегося на высокой скорости автомобиля, был выложен накануне в социальные сети. Chevrolet Camaro жёлтого цвета ехал по автодорогам общего пользования со скоростью более 100 км/час.

Инспекторы ДПС задержали автомобиль на одной из улиц города-курорта Сочи и доставили в отделение полиции водителя и блогера, ехавшего на крыше. По решению суда блогер был арестован на пять суток, кроме того, ему были выписаны несколько административных штрафов.

В отношении водителя автомобиля также были составлены административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ, он тоже получил пять суток ареста. Сам Мясников заявил, что он и водитель были арестованы «просто так».

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