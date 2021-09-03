Владивосток, 3 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума вол Владивостоке 2 сентября представил проект модернизации морского порта Корсакова. На его базе планируется строительство крупного современного рыбного порта, что позволит вернуть российский бизнес на отечественный рынок, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

kikiwis Вид на посёлок Корсаков. Залив Анива, Сахалин

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«Фактически мы предлагаем перенести российский рыбный бизнес, который сейчас находится на территории Пусана, в Корее, на территорию Сахалина. Это будут новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, развитие необходимой производственной базы. Сразу хочу сказать, что мы сегодня в рамках Дальневосточного форума подписали соглашения с инвесторами, которые готовы вкладывать большие средства в такую базу по хранению, переработке рыбы. Это будет крупнейшее в мире производство», — сказал Лимаренко.

Лимаренко попросил главу государства ускорить начало финансирования проекта и уже в 2022 году выделить порядка 1 млрд рублей на проектирование. В следующие три года потребуется по 5 млрд рублей.

«Корсаковский порт — это ключ к развитию Сахалина и Курил. Просим Вашей поддержки», — обратился губернатор к президенту.

«Давайте мы это учтём в проекте поручения, надо будет проработать всё, конечно, с ведомствами как следует. Но идея очень хорошая, мне очень нравится», — ответил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость авиационного керосина существенно сказывается на ценах на билеты региональных авиаперевозок. На Сахалине планируют производить керосин из газового концентрата.