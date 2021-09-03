Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Верховный суд Бурятии вынес приговор 29-летнему молодому человеку, признанному виновным в убийстве бабушки и покушении на убийство матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По данным следствия, осужденный жил в однокомнатной квартире в Улан-Удэ вместе с матерью и престарелой бабушкой. При этом он нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, при этом винил в неустроенности своей личной жизни родственников.

«Из-за нараставшей неприязни, 5 июня 2020 года днем, оставшись наедине в квартире с бабушкой, злоумышленник задушил лежавшую на кровати беспомощную пожилую женщину, а затем с тем же намерением стал поджидать мать, которая вечером должна была вернуться с работы», — отметили в ведомстве.

Напав в прихожей на мать, он попытался её задушить. Однако женщине удалось вырваться и убежать из квартиры. На улице она попросила случайного мужчину позвонить в полицию.

В результате суд приговорил молодого человека к 14 годам колонии строгого режима.

Читайте также: Жителя Бурятии обвиняют в избиении до смерти пожилой матери