Кемерово, 3 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко и директор корпоративного бизнеса Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков в присутствии губернатора Сергея Цивилева подписали соглашение о развитии цифровой экономики на территории сибирского региона. Документ подписан сегодня, 3 сентября, в рамках Восточного экономического форума, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

alisterpaine.com Цифровая экономика

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«Кузбасс сейчас активно движется по пути цифровизации: мы интегрируем цифровые технологии во все сферы жизни — в промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и так далее. Важное направление — предоставление нашим жителям возможности получать как можно больше услуг, в том числе государственных, не выходя из дома», — прокомментировал Сергей Цивилёв.

Среди основных целей сотрудничества — развитие региональных проектов, направленных на повышение качества предоставления госуслуг в электронной форме.

К IV кварталу 2021 года планируется увеличить число базовых станций, обеспечивающих покрытие населённых пунктов Кузбасса связью четвертого поколения (4G), на 10% в сравнении с 2020 годом.