В добычу титано-магнетитовых руд в Приамурье вложат 5 млрд рублей
Владивосток, 3 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», правительство Амурской области и АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» заключили соглашение о восстановлении и развитии Олекминского месторождения в Приамурье. Договорённость письменно оформлена на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Модернизации и восстановлению подвергнут комплекс переработке титано-магнетитовых руд на Олекминском месторождении Амурской области. Вложения в проект составят не менее 5 млрд рублей, первый транш в 1 млрд будет направлен в 2021 году.
Байкало-Амурская горнорудная корпорация выкупила комплекс по добыче руды после его банкротства.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тындинском районе Приамурья появится крупная угольная железнодорожная станция. Соответствующее соглашение заключено на VI Восточном экономическом форуме с компанией ООО «АнтрацитИнвестПроект» и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.