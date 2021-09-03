Владивосток, 3 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», правительство Амурской области и АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» заключили соглашение о восстановлении и развитии Олекминского месторождения в Приамурье. Договорённость письменно оформлена на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

DanielCD~commonswiki Железная руда

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Модернизации и восстановлению подвергнут комплекс переработке титано-магнетитовых руд на Олекминском месторождении Амурской области. Вложения в проект составят не менее 5 млрд рублей, первый транш в 1 млрд будет направлен в 2021 году.

Байкало-Амурская горнорудная корпорация выкупила комплекс по добыче руды после его банкротства.

«Сейчас мы активно занимаемся восстановлением, сейчас идет восстановление обогатительной фабрики. Основное сырье — это титано-магнетитовые руды. План к концу 2021 — началу 2022 года начать работы по добыче. Второй этап — выйти на прежнюю мощность. Это миллион тонн железорудного концентрата и 300 тысяч тонн ильменитового концентрата. В дальнейшем у предприятия план выйти на проектную мощность — 2 млн. тонн железорудного и 600 тысяч тонн ильменитового концентрата», — сказал директор компании Григорий Ведёхин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тындинском районе Приамурья появится крупная угольная железнодорожная станция. Соответствующее соглашение заключено на VI Восточном экономическом форуме с компанией ООО «АнтрацитИнвестПроект» и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.