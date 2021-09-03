Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Доля российского оборудования в нефтегазовом секторе России превысила 60%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая 3 сентября на Восточном экономическом форуме — 2021.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации

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«У нас сегодня уже более 60% доля российского оборудования на общем рынке потребления этой номенклатуры», — сказал он.

По словам Мантурова, аналогичный переход осуществляется в горнодобывающей промышленности, сегодня доля российского оборудования в этой отрасли достигает 54%.

Увеличение показателей министр связал с санкциями и реализацией программы импортозамещения, которые переориентировали рынок на качественные российские аналоги зарубежного оборудования.