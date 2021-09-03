Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Соглашение о строительстве развлекательных объектов мирового уровня с развитой инфраструктурой подписали 2 сентября представители трёх институтов развития Дальнего Востока и компании «Восток Резортс» на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Общий объём инвестиций в проекты составит 23,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wojciech Kulicki Гольф

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Соглашением предполагается строительство первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса «Парк Русский» на территории площадью более 50 га. Общий объём инвестиций в проект — 15 млрд рублей. За основу проекта парка компания возьмет концепцию «Сочи Парка» — первого тематического парка в России, входящего в топ-25 лучших парков Европы.

Также во Владивостоке построят гольф-клуб мирового уровня, в инфраструктуру которого будет включен отель. Площадь объекта — 170 га. Общий объём инвестиций проекта «Гольф Курорт Приморье» — 8,5 млрд рублей.

«Нам нужны такие проекты, нужно создавать условия для отдыха людей, для привлечения туристов в Приморский край», — прокомментировал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Для реализации проектов инвестор, компания MANTERA, являющаяся учредителем «Восток Резортс», планирует воспользоваться возможностями преференциального режима Свободного порта Владивосток.

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Как сообщало ИА REGNUM, у России есть возможность стать частью бурно развивающегося в экономике, науке и других отраслях мира. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума.