Астрахань, 3 сентября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Арбитраж Астраханской области 30 сентября 2021 года рассмотрит иск православного прихода к администрации Астрахани, от которой требуют признать право собственности на здание храма по улице Мытищенская, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Храм

Заявление православный приход храма святителя Николая Астраханской епархии РПЦ подал в арбитражный суд 18 августа 2021 года, а 25 августа дело приняла судья Егорова.

В иске речь идёт «о признании права собственности на объект недвижимого имущества — храм, литер А площадью 271,1 кв. м, этажность — 1, расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Мытищенская, 45». Иные детали спора пока неизвестны.

Напомним, это не единственное судебное разбирательство в регионах за права собственности на здания храмов, часовен. Так, в Подмосковье судятся за здание приходского дома в Ногинском районе, а в Самаре — за здание крестильного храма.