Новосибирск, 3 сентября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области в первом полугодии 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетныхучрежденийвсех видов экономической деятельности в среднем составила 43 625 рублей. Этона 6,7% выше, чем за соответствующий период 2020 года, и на 0,2% ниже среднеобластногоуровня. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

«Наиболее высокая заработная плата в бюджетных учреждениях с федеральной формой собственности (53 404 рубля), низкая — в муниципальных учреждениях (36 272 рубля)», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что среди бюджетных организаций социальной сферы самая высокая зарплата - в здравоохранении (44 727 рублей) и творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений (44 960 рублей). Самый низкий уровень зарплаты — в дошкольном образовании (29 375 рублей).