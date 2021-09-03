Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Тындинском районе Приамурья появится крупная угольная железнодорожная станция. Соответствующее соглашение заключено на VI Восточном экономическом форуме с компанией ООО «АнтрацитИнвестПроект» и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе правительства региона.

Вагоны с углем

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В соответствии с договорённостью на станции Талума в Тындинском районе будут грузить 5 млн тонн угля в год. Доставлять топливо намерены из Якутии. Инвестиции в проект создания логистического пункта составят порядка 3 млрд рублей. Строить станцию будут в рамках ТОСЭР «Приамурская». Завершение работ запланировано на 2023 год.

«Добыча не состоится, если не будет выхода на ветку БАМа. Поэтому мы построим на разъезде Талума угольную станцию. Строительство начинаем с октября этого года. Это соглашение для нас принципиально важно», — сказал генеральный директор ООО «АнтрацитИнвестПроект» Пётр Хаспеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−4 сентября во Владивостоке проходит VI Восточный экономический форум.