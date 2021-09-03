Киев, 24 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Артбар «Офензива» в Киеве ввёл в меню сет «Крокус Сити». Блюдо получило название концертного зала в Подмосковье, где вечером 22 марта произошёл теракт.

Соцсети

На сайте сет иллюстрировали фото горящего здания. В блюдо за 250 гривен включили картофель фри, куриные крылья, луковые кольца и жареную моцареллу. Сам бар имеет милитарный характер.

В «Google Карты» под этим заведением возмущённые интернет-пользовали стали оставлять негативные комментарии и ставить заведению «одну звезду».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей вошла в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По официальной информации, погибли 133 человека. По данным подмосковного минздрава, пострадали 154 человека.

В России 24 марта — день общенационального траура по погибшим при теракте в «Крокусе». Стихийные мемориалы возникли в разных городах страны. Люди как в России, так и за рубежом несут цветы и зажигают свечи в знак скорби.

Многие государства выразили соболезнования России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В их числе Белоруссия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Сирия, Франция, Япония, США, Британия и другие страны.

Участвовавших в атаке на «Крокус» 23 марта задержали. Один из задержанных рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину об 11 задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала «112», один из террористов накануне теракта посещал «Крокус».