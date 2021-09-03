Киев, 3 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Подземные хранилища газа (ПХГ) будут востребованы на Украине даже в случае нулевого транзита. Соответствующее заявление сделал глава АО «Укртрансгаз» Сергей Перелома, сообщил «Интерфакс».

Газ для Украины

Перелома пояснил, что оператор ПХГ готов к различным сценариям с транзитом газа, но даже в случаем нулевого транзита хранилища будут востребованы, а их значимость возрастёт. По мнению главы АО «Укртрансгаз», хранилища не будут пустовать, а наоборот, будут использоваться значительно активнее, в них будут создаваться большие запасы для стабильного обеспечения украинских потребителей и прохождения отопительного сезона.

«Украинские ПХГ с точки зрения транзита являются балансирующим механизмом. Если транзита нет, то они как та аккумуляторная батарейка, которая может хранить и отдавать, когда это необходимо. Не исчезнет потребность в хранилищах в случае уменьшения транзита, их значимость даже повысится», — уточнил Перелома.

Также Перелома отметил, что хранилища не потребуют значительной модернизации и оптимизации их инфраструктуры, в отличие от линейной части газотранспортной системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Киев не сможет удерживать ГТС после запуска СП-2.