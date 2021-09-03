Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Потери в российском энергетическом экспорте от перехода мировой экономики к углеродной нейтральности составят $192 млрд (14 трлн рублей) к 2050 году, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф, выступая 3 сентября на Восточном экономическом форуме — 2021.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Следите за развитием событий в трансляции: «Восточный экономический форум – 2021: все новости»

По словам Грефа, глобальный энергопереход будет стоить миру $140 трлн или 3% мирового ВВП в год, и он будет достижимым при условии, что две трети мировой энергии будут добываться из возобновляемых источников.

«Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода — это падение энергетического экспорта на $179 млрд к 2035 году, к 2050 — на $192 млрд», — сказал глава Сбербанка.

Греф добавил, что в результате энергоперехода производство нефти и газового конденсата в России может упасть на 72%, газа — на 52%, угля — на 90%. Кроме того, ощутимые потери в доходах отразятся на бюджете и населении России.

«Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, могут упасть на 14% и примерно 5 трлн рублей составят потери бюджета Российской Федерации к 2035 году», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подготовку российской экономики к снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики начали в правительстве России. На первом этапе будут созданы рабочие группы, которые займутся изучением различных вариантов такой адаптации.

Читайте также: Экономику РФ начали готовить к глобальному энергопереходу