Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Во Владивостоке 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума начался международный турнир по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Cup 2021, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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Соревнования проходят на ледовой арене «Полюс». Этап Мировой серии по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup продлится до 4 сентября. Участвуют спортсмены пяти государств.

Самые титулованные участники турнира — двукратные чемпионы мира Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии. Также на лёд выйдут трёхкратная чемпионка Европы, четырехкратный призер чемпионатов мира Кира Езех в паре с Алексеем Стукальским, призеры чемпионата мира Анастасия Москалева и Александр Еремин. Напарником двукратной чемпионки Европы, пятикратного призера чемпионатов мира Анны Сидоровой будет швейцарец Маттиас Перре.

Отмечается, что развитию керлинга на Дальнем Востоке уделяется особое внимание. На ВЭФ-2019 во Владивостоке была заложена капсула будущего центра керлинга.

Это будет крытый каток с современными технологиями и площадью около 5 тысяч квадратных метров. Арена включит пять дорожек, четыре раздевалки, два спортивных зала и зону общественного питания. Все это позволит принимать в спортивные секции детей и взрослых. На данный момент на месте будущего центра ледовых видов спорта идут строительные работы. Введение в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко подписали на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашение по строительству на Колыме объектов социальной инфраструктуры.