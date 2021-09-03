Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства смерти местного жителя, который 31 августа скончался от отравления уксусной кислотой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его доставили в больницу за пять дней до этого.

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Предварительно установлено, что вечером 25 августа жена 52-летнего мужчины солила огурцы. Вечером она оставила на столе стакан с концентрированным уксусом, чтобы продолжить заготовки на следующий день.

«Утром, уходя на работу, женщина забыла предупредить мужа о содержимом стакана. Днем на кухне мужчина, полагая, что в стакане вода, выпил уксусную эссенцию, в результате чего получил химический ожог пищевода», — отметили в ведомстве.

Мужчина позвонил жене, после чего та вызвала скорую. Врачи пять дней боролись за жизнь пострадавшего, однако поражение кислотой внутренних органов оказалось смертельным.