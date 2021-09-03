Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 56 681.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 69 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 49 121 пациентов, в том числе 59 за минувшие сутки. В числе контактных лиц по состоянию на 3 сентября находятся 7146 человек.