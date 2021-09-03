Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Отмену масочного режима в России не поддерживает Министерство здравоохранения РФ. Соответствующее заявление сделал 3 сентября первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Фисенко пояснил, что в настоящее время в реанимационных отделениях в России находятся около пяти тысяч пациентов с выявленным заражением коронавирусом. По мнению замминистра здравоохранения, отменять масочный режим, введённый в стране в связи с пандемией коронавируса, преждевременно.

«Мы поддерживаем масочный режим, и Минздрав выступает за ношение масок», — сказал Фисенко.

Кроме того, Фисенко уточнил, что в настоящее время первоочередная задача в рамках борьбы с распространением коронавируса состоит в наращивании темпов вакцинации для скорейшей выработки коллективного иммунитета. По мнению замглавы Минздрава РФ, каждый гражданин должен «сделать соответствующий выбор и занять активную позицию по данному вопросу».

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