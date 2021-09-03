Якутск, 3 сентября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Работа по борьбе с огнём горящих лесов идёт в трёх районах Якутии — Мирнинском, Усть-Майском и Чурапчинском. Тушат шесть возгораний из сорока, зафиксированных на территории республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября в оперативном штабе региона.

Пресс-служба администрации Сарова Лесной пожар

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«Угрожающих населённым пунктам пожаров нет», — заверил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Общая площадь лесных пожаров в регионе составляет 206,6 тыс. га. Возгорания, которые тушат, находятся на территории почти в 140 тыс. га. За сутки ликвидировано 10 пожаров, локализованы 3.

Как сообщало ИА REGNUM, на защиту лесов от пожаров необходимо направить дополнительно 8 млрд рублей, заявил 1 сентября глава Якутии Айсен Николаев. Он назвал причиной неэффективности борьбы с лесными пожарами недофинансирование работ по предупреждению распространения огня в последние десятилетия.