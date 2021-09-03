Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2 сентября обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением распространить действие дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Владимир Владимирович, мы хотели попросить вас поддержать распространение механизма дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений возраста. Потому что сегодня этот инструмент работает до 35 лет для молодых семей. Но для врачей и учителей мы бы просили рассмотреть возможность сделать исключение», — сказал Юрий Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, исторической задачей современной власти является приумножение числа жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках VI Восточного экономического форума.