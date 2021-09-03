Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Необходимо продолжить развивать сеть малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Peoples Temple Jonestown Gallery Аэропорт

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Глава государства напомнил, что многие населённые пункты Дальнего Востока находятся в удалённых и труднодоступных местах.

«Для их жителей авиаперелёт — это порой единственный способ связи с большой землёй. Малые аэропорты, даже если сюда прилетает лишь несколько рейсов в неделю, обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиахабы, ну или почти те же самые. В том числе имею в виду защиту и безопасность инфраструктуры, наличие специальных групп быстрого реагирования и так далее. Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, именно от избыточных требований в работе. Конечно, чтобы не было ни у кого глупых мыслей — не в ущерб безопасности, это само собой разумеется», — сказал Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что в правилах, составленных для малых аэропортов, можно найти требования, которые являются для малых аэропортов явно избыточными и обременяют их работу. Президент также отметил необходимость продолжить развитие сети малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке.

«Малая авиация сыграла огромную роль в период эпидемии коронавируса, когда заболевших нужно было не теряя времени госпитализировать в ведущие медицинские центры региона», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Он поручил продумать такую систему, которая бы автоматом выдавала поддержку по этим мероприятиям.