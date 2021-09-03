Путин поручил избавить малые аэропорты ДФО от избыточных требований
Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Необходимо продолжить развивать сеть малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава государства напомнил, что многие населённые пункты Дальнего Востока находятся в удалённых и труднодоступных местах.
Он выразил уверенность, что в правилах, составленных для малых аэропортов, можно найти требования, которые являются для малых аэропортов явно избыточными и обременяют их работу. Президент также отметил необходимость продолжить развитие сети малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке.
Как сообщало ИА REGNUM, президент дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить непрерывное и достаточное субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Он поручил продумать такую систему, которая бы автоматом выдавала поддержку по этим мероприятиям.