Владивосток, 3 сентября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Население Дальнего Востока уже успело оценить положительные моменты от появления в регионе единой авиакомпании. На субсидированные билеты выделено уже 1,85 млрд рублей. Стоимость билетов на перелёты между дальневосточными регионами колеблется от 2,2 тыс. рублей до 10 950 рублей, об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО при президенте РФ Владимире Путине в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке 2 сентября рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт

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Глава островного региона уточнил, что с появлением единого авиаперевозчика появились 20 новых маршрутов. Раньше путь из Южно-Сахалинска до Комсомольска-на-Амуре составлял с пересадками более суток и обходился в 15 тыс. рублей. Теперь благодаря прямому рейсу на этот маршрут тратится всего 1,5 часа, а стоимость билета составляет 4,6 рублей.

«Путь с Сахалина до Петропавловска-Камчатского сократился с восьми часов до трёх часов, то есть в 2,5 раза, и стоимость билета снизилась в три раза. Это наглядный пример того, как люди чувствуют, какие произошли изменения. Скажу откровенно, что особенно это было дорого потому, что в августе все люди возвращаются из отпусков, и именно в это время появилась эта поддержка, мы сразу это почувствовали», — сказал Лимаренко.

Дальневосточная авиакомпания планирует расширить маршрутную сеть и приобрести для этого в лизинг 45 самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в здравоохранении Колымы и в целом ДФО.