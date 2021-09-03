Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко подписали на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашение по строительству на Колыме объектов социальной инфраструктуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Johannes Rohr Окружающий ландшафт Магадана

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По соглашению предполагается построить в Магаданской области 21 объект.

«Всё для Магадана!» — сказал Виталий Мутко после подписания документа.

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Как сообщало ИА REGNUM, многие города Дальнего Востока нуждаются в реновации. Об этом 2 сентября заявил зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках VI Восточного экономического форума.