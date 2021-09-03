ВЭФ-2021: на Колыме построят более 20 объектов социальной инфраструктуры
Владивосток, 3 сентября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко подписали на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашение по строительству на Колыме объектов социальной инфраструктуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По соглашению предполагается построить в Магаданской области 21 объект.
«Всё для Магадана!» — сказал Виталий Мутко после подписания документа.
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Как сообщало ИА REGNUM, многие города Дальнего Востока нуждаются в реновации. Об этом 2 сентября заявил зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в рамках VI Восточного экономического форума.