Владивосток, 3 сентября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Во Владивостоке вечером 2 сентября на центральной площади официально ввели в эксплуатацию светомузыкальный фонтан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Пресс-служба правительства Приморского края, Игорь Новиков Фонтан во Владивостоке

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Отмечается, что фонтан построили в рекордно короткие сроки — за 2,5 месяца.

«Несомненно, это украшение города и новое место притяжения для взрослых и детей», — сказала в момент запуска фонтана председатель правительства края Вера Щербина.

Мэр Владивостока Константин Шестаков добавил, что на этом реконструкция главной площади города не закончилась. Уже в следующем году она станет более благоустроенной, более зеленой.

После торжественного запуска фонтана в вечернее время под звуки классики на 15-метровую высоту взметнулись струи воды, подсвеченные множеством цветов.

На сцене перед фонтаном выступили артисты Приморской сцены Мариинского театра. Также зрителям показали «умные» функции — на фоне водяных струй был спроецирован отрывок из образовательной программы и с видами Владивостока. В этом заключается уникальность владивостокского фонтана.

Фонтан будет работать в разных форматах ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, светомузыкальный фонтан начал работать на Советской площади в Уфе.