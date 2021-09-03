Благовещенск, 3 сентября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Вышедшие из берегов реки Амурской области воды затопили более 50 тыс. га земель. На большей части этой территории погиб весь урожай, сообщил глава региона Василий Орлов президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая поездка Владимира Путина на Дальний Восток — все новости»

Читайте также: Сельхозкомпаниям Приамурья отказывают в выплате страховок после наводнения

«У нас были две волны. Первая волна — это конец июня — начало июля. Все осмечено, более 50 тысяч гектаров под списание, потому что иногда после схода воды ещё есть возможность какую-то часть урожая собрать, но по первой волне собирать было абсолютно нечего, поэтому полностью под списание», — сказал Василий Орлов президенту.

По словам главы Приамурья, в Архаринском районе пока невозможно оценить ущерб от паводка, потому что на некоторых полях до сих пор стоит вода.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Амурской области столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях. Страховщики делают всё возможное для того, чтобы в случае наступления страхового случая не выплачивать положенные средства.