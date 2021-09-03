Благовещенск, 3 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Амурской области столкнулись с тем, что не могут получить страховые выплаты за гибель урожая на затопленных паводковыми водами полях. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов на совещании по вопросам социально-экономического развития с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает 3 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Philippe Semanaz Наводнение

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«Тема на самом деле очень важная, касается страхования сельхозтоваропроизводителей. Эта тема, к сожалению, звучит очень красиво, но по факту не работает. Достаточно большие средства нужны сельхозтоваропроизводителям на страхование», — сказал Василий Орлов.

По его словам, страховщики делают всё возможное для того, чтобы в случае наступления страхового случая не выплачивать положенные средства. Он предложил дополнительно обдумать, проанализировать и обсудить тему страхования жилых домов и сельскохозяйственных земель.

Как сообщало ИА REGNUM, с визитом на Дальний Восток приехал президент РФ Владимир Путин. Его посещение приурочено к VI Восточному экономическому форуму, который проходит во Владивостоке 2−4 сентября.