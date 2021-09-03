Уагадугу, 3 сентября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, задохнувшись в золотодобывающей шахте, после применения полицией слезоточивого газа в Буркина-Фасо. Об этом 3 сентября сообщает агентство Reuters.

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Инцидент произошёл на руднике Bissa, принадлежащем золотодобывающей компании Nordgold. Сотрудники полиции прибыли на рудник, получив информацию о несанкционированной добыче золота здесь местными жителями. В шахте полицейские обнаружили около 40 человек, и для разгона людей, занимавшихся незаконной добычей золота, был применён слезоточивый газ.

По предварительной информации, применение слезоточивого газа спровоцировало панику и привело к гибели восьми человек. Уточняется, что в отчёте сотрудники полиции рассказали об обнаружении шести тел погибших, но не упомянули про применение слезоточивого газа. В настоящее время национальная прокуратура начала расследование обстоятельств и причин гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 погибших в результате обрушения на золотодобывающей шахте в Буркина-Фасо.