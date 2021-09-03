Владивосток, 3 сентября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на площадке VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в здравоохранении Колымы и в целом ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медицина

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В своём докладе Носов выделил основные проблемы в здравоохранении Дальнего Востока, а также предложил пути их решения для улучшения медицинской сферы. В частности, выступил в защиту сохранения районных больниц, вместо ФАПов, положенных по нормативу.

По словам губернатора, финансирование по системе обязательного медицинского страхования за выполненные объёмы медицинской помощи не работает в населённых пунктах с численностью до 10 тыс. человек. При этом таких населённых пунктов на Дальнем Востоке — 94%, в них проживает 20% от общей численности населения.

«Удалённость и транспортная доступность — одна из основных проблем наших регионов, это влияет на оперативность оказания медицинской помощи. 69% населённых пунктов не имеют круглогодичной автодорожной доступности, и только 42% дорог соответствуют нормативным показателям.

Отсутствие гибкости не позволяет обеспечить финансирование, необходимое для достижения целевых показателей медицинской помощи.

Работа региональных систем здравоохранения Дальнего Востока в условиях жёсткого дефицита зафиксирована и Счётной палатой РФ. Отмечено, что регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для эффективного исполнения переданных полномочий по ОМС. И методика распределения субвенций из федерального фонда не в полной мере учитывает региональные особенности.

Есть такое золотое правило: критикуя — предлагай. Совместно со всеми субъектами Дальневосточного федерального округа мы проработали эти вопросы и готовы представить на обсуждение идеи, которые позволят, не разрушая систему ОМС, найти пути решения.

Что предлагаем? Перейти к динамической системе планирования и управления затратами, как это сегодня оперативно реализуется в строительной отрасли. Прежде всего создать цифровую основу экономического управления, ввести критерии населённых пунктов для перехода на новую систему финансирования, организовать учёт фактической потребности на содержание медицинских организаций, выделить на эти цели дополнительные средства из федерального бюджета, чтобы не получилось очередного перераспределения внутри ФОМС», — выразил общее мнение дальневосточных губернаторов глава Колымы.

Сергей Носов обратился с просьбой к Владимиру Путину: поручить сформировать рабочую группы для рассмотрения предложений на предстоящем в сентябре Госсовете. Кроме того, попросил дать поручение рассмотреть возможность помощи в погашении кредиторской задолженности здравоохранения.

Президент РФ поддержал все прозвучавшие инициативы.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке необходимо вкладывать средства для развития инфраструктуры системы здравоохранения. Об этом 2 сентября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках VI Восточного экономического форума.