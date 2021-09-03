Тампере, Финляндия, 3 сентября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Российские волейболисты уступили сборной Турции со счётом 1:3 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 среди мужчин.

Pvastudio.ru Волейбол

Встреча прошла 2 сентября в финском Тампере. Игра открыла первый тур (группа C), в котором сборной России предстоит встретиться со командами Финляндии, Испании, Нидерландов и Северной Македонии.

Итог встречи — 3:1 (29:27, 16:25, 25:21, 25:19) в пользу турецких волейболистов. Самыми результативными игроками российской команды стали Егор Клюка (20 очков) и Ярослав Подлесных (18), у соперников по 19 очков набрали Рамазан Мандыраджи и Адис Лагумджия.

Для выхода в 1/8 финала сборной России необходимо попасть в число четырех лучших команд в группе.