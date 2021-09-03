Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. 3 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поздравил жителей области с праздником, отметив особое значение этого дня для островного региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

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«Дорогие сахалинцы и курильчане! 3 сентября 1945 года — особая дата в истории человечества. В этот день завершилась масштабная и кровопролитная Вторая мировая война. Последние ее бои прошли на Сахалине и Курилах. Тысячи советских солдат проявили мужество и отвагу, освобождая эти земли. Антон Буюклы, Леонид Смирных, Николай Вилков — эти и многие другие герои отдали свои жизни за наши острова. Мы должны сохранить память о них для будущих поколений. Поэтому так важно, что по нашей инициативе 3 сентября стало Днем воинской славы России», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, без военных действий СССР против Японии, Вторая мировая война продолжалась бы ещё по крайней мере год даже после падения фашистской Германии. Об этом 2 сентября заявил профессор Военного университета, член научного совета РВИО Вячеслав Зимонин на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.