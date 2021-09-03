Красногорск, 3 сентября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области 27 сентября 2021 года рассмотрит иск православного прихода к администрации городского округа Черноголовка. Спор касается прав собственности на приходской дом в селе Макарово, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заяление православный приход Никольского храма с. Макарово Ногинского района Московской области Московской епархии РПЦ подал 24 августа 2021 года. Третьим лицом в споре участвует управление Росреестра. Дело ведёт судья Самороковская.

Истец требует признать за ним «права собственности на трёхэтажное здание «Приходской дом» общей площадью 322,6 кв. м». Прочие детали дела пока не сообщались.

Напомним, в Курганской области в августе 2021 года начат спор за здание сельского храма в Щадринском райне. Дело рассмотрят в конце сентября. Помимо этого, в арбитраже Самарской области решается судьба крестильного храма в Самаре общей площадью 255 кв. м.