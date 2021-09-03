Дамаск, 3 сентября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Удары с воздуха по пригороду сирийского Дамаска произвели израильские военные, 3 сентября сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что огонь велся со стороны Ливана. Информация о пострадавших не поступала. В результате обстрела причинен материальный ущерб. Большинство ракет, выпущенных Израилем, было сбито силами противовоздушной обороны Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября телеканал «Аль-Ихбария» передал информацию о том, что средства сирийских ПВО пытаются отразить атаку в небе над Дамаском.