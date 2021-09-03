Будапешт, 3 сентября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Футболистов сборной Великобритании забросали одноразовыми пластиковыми стаканчиками во время матча с Венгрией в Будапеште. Об этом 3 сентября сообщает 90min в Twitter.

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Матч между командами Венгрии и Великобритании состоялся на стадионе «Пушкаш Арена», британская сборная выиграла со счётом 4:0. Пластиковые стаканчики полетели на поле с трибун после гола Рахима Стерлинга. Отмечается, что выходка болельщиков не смутила сборную Британии, а защитник и полузащитник подобрали стаканы и сделали вид, что пьют из них.

Отмечается, что перед матчем британские футболисты выразили солидарность с движением BLM и преклонили колени на поле. Это не понравилось венгерским болельщикам, которые принялись освистывать игроков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах встречи между командами Лихтенштейна и Германии.