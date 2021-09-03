Волгоград, 3 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Арбитраж Волгоградской области принял к производству иск отделения ЦБ РФ, которое обратилось с требованием о признании несостоятельным сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «ВКБ-Кредит». Претензии регулятора суд рассмотрит после аналогичного иска налогового органа, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области к кооперативу был подан в середине августа 2021 года. Слушания назначены на 9 сентября 2021 года. Сумма претензий — 911 304,59 рубля. Арбитражного управляющего предлагают выбрать из числа участников саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».

Претензии регулятора к кооперативу были поданы спустя два дня после аналогичных от ИФНС.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив создан в ноябре 2003 года. Учредители — Владислав Смирнов и Андрей Ващенко, руководитель — Михаил Лымарев, который руководит ещё парой кредитных кооперативов в том же регионе.