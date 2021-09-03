Вашингтон, 3 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Более 4,4 тыс. пожарных привлечены для борьбы с крупным лесным пожаром «Калдор» в американском штате Калифорния. 2 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

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В заявлении администрации США также отмечается, что минобороны страны готовится направить дополнительные силы в район распространения огня. Площадь пожара превысила 840 кв. км

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября власти Калифорнии эвакуировали десятки тысяч людей с берегов озера Тахо, к которому наступает «Калдор».