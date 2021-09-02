Мехико, 3 сентября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Российских граждан нет среди пострадавших в крупном ДТП с автобусом на севере Мексики. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба посольства РФ в Мехико в своём Twitter.

Kaatjem Авария

Столкновение грузовика с пассажирским автобусом произошло в мексиканском штате Сонора. По предварительным данным, рейсовый автобус с пассажирами врезался в стоящий грузовик на автотрассе Сонойта — Сан-Луис-Рио-Колорадо. Затем автобус и грузовик протаранила фура.

В результате ДТП погибли 16 человек, ещё 30 получили травмы. По данным российского диппредставительства, граждан РФ среди погибших и пострадавших не было. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом на севере Мексики.