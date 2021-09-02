Владивосток, 3 сентября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Правительству России уже добилось снятия всего экспорта бензина без введения прямого запрета, поэтому и сейчас такая «очень сильная мера» будет преждевременной, сообщил 2 сентября заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на полях Восточного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Павел Сорокин

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"Все меры, которые могут быть применены, всегда в повестке, включая запрет на экспорт», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам Сорокина, документы, необходимые для введения запрета, внесены и обсуждены в правительстве, поэтому ограничить поставки бензина на внешние рынки при необходимости можно будет быстро. Но усилия Минэнерго РФ сосредоточены на том, чтобы избежать крайних мер.

«Мы бы все-таки хотели минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом гораздо тяжелее», — объяснил чиновник.

Напомним, в июле 2021 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что обращался к правительству с просьбой ввести запрет на вывоз бензина из России.