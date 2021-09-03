Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден 1 сентября официально объявил, что вывод воинского контингента из Афганистана признан успешным. Неделей ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, третий человек в правительстве страны, объявила день великой гордости США и демократов. Подобные чествования побед на фоне катастрофического положения вещей явно подтверждают продолжающийся упадок Америки, считают эксперты Института РУССТРАТ.

США

Несмотря на афганский кризис, 24 августа была созвана специальная сессия Палаты представителей, для которой американским законодателям пришлось прервать каникулы. Пользуясь собственным большинством, демократы проголосовали за утверждение бюджетного плана на 3,5 триллиона долларов, рассказали эксперты. Дополнительно были приняты новые поправки в «Закон о расширении избирательных прав», упрощающие процедуру голосования на выборах различных уровней.

Новый закон «о выборах» вновь противоречит трем решениям Верховного суда США, что не скрывают даже сами демократические депутаты в Палате представителей. В начале августа подобный прецедент создал Джо Байден, когда своим указом нарушил решение Верховного суда о продлении моратория на выселение американцев из арендуемого жилья, подписав его без одобрения Конгресса. Это означает, что кризис власти в Соединённых Штатах продолжает усиливаться.

В Институте РУССТРАТ считают, что принятый бюджетный план будет раздут до 5 триллионов долларов, но ни одного цента не будет потрачено на решение проблем граждан США и союзников государства, застрявших в Афганистане. По словам лидера республиканского меньшинства Кевина Маккарти, американцы ждут совершенно других законов, но их мнение игнорируется.

«Это постыдный день для Америки, это постыдный день для этой палаты, и стыдно просто за то, что вышли с такой инициативой», — сказал в заключении парламентарий.