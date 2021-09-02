Киншаса, 3 сентября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек погибли и около 4400 заболели из-за утечки ядовитых отходов с алмазного рудника в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом 2 сентября сообщило агентство Reuters.

John Morgan Токсичные вещества

Утечка ядовитых веществ произошла в конце июля из крупнейшего алмазного рудника, расположенного на территории граничащей с ДРК Анголы. После прорыва дамбы специального хранилища для отходов горнодобывающей промышленности токсичные вещества попали в притоки реки Конго — реки Чикапа и Касаи. Воды обеих рек после попадания в них отходов окрасились в красный цвет.

Из-за токсичных отходов, попавших в реку, пострадали животные, рыба, а у жителей прибрежных районов начались массовые желудочные заболевания. Власти ДРК ввели запрет на потребление вод загрязнённых отходами рек. Специалисты опасаются, что часть токсичных веществ может попасть в реку Конго и тогда масштабы катастрофы возрастут многократно.

Руководство владеющей рудником ангольской компании Catoca признало вину в загрязнении рек и отметило, что прорыв в дамбе был оперативно устранён уже через двое суток. Власти ДРК намерены подать иск к компании и добиваться компенсации за причинённый ущерб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке токсичных веществ с алмазного рудника в реку в Анголе.