Вашингтон, 3 сентября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Планетарные образцы породы и грунта сумел получить американский марсоход Perseverance. Об этом 3 сентября сообщил главный инженер марсохода Perseverance Адам Стелцнер (Adam Steltzner) в своём Twitter.

NASA Поверхность Марса

Стелцнер разместил в социальной сети фотографию, которую сделал марсоход Perseverance. На ней можно увидеть крупный камень, в котором аккуратно сделано отверстие.

«У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне», — подписал фото Стелцнер.

Образцы грунта и породы будут размещены в специальные контейнеры, которые должен будет забрать с Марса на Землю другой марсоход. Ожидается, что это произойдёт в 2026 году.

Напомним, первая попытка забора грунта была произведена 7 августа, но она закончилась неудачей. При этом отмечалось, что система работала без сбоев, а причиной неудачи стал незапланированный сдвиг скальных пород.