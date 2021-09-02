Дамаск, 3 сентября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Ракетную атаку в небе над сирийским Дамаском пытаются отразить средства противовоздушной обороны Сирии, 3 сентября передает телеканал «Аль-Ихбария».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Число сбитых ракет не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа израильские военные выпустили десятки ракет с территории Ливана по объектам в пригороде Дамаска и Хомсе в Сирии. Сирийским ПВО удалось уничтожить 22 снаряда.